  • BIST 122.142
  • Altın 300,259
  • Dolar 5,9403
  • Euro 6,5530
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -6 °C
»

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gençlerle buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Gençlerle Sohbet” etkinlikleri kapsamında Mamaklı gençlerle bir araya geldi.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gençlerle buluştu

Gençlerin Türkiye’nin en büyük zenginliği olduğunu söyleyen Köse, gençlerin projelerini, hedeflerini ve fikirlerini dinleyerek, Mamak’taki çalışmalar ve gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Mamak’ta gençlere her zaman pozitif ayrımcılık uygulayacaklarının altını çizen Köse, “Güzel Mamak’ımızın ve ülkemizin geleceğine yön verecek gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız belediyemiz hizmetlerine de pozitif güç vermektedir. İlçemizin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine konuştuk. Biz geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi iyi yetiştirebilirsek, onları iyi donatabilirsek, onları araştıran, sorgulayan, takip eden, tartışan, teknolojiyi gerektiği kadar kullanabilen gençler haline getirebilirsek ne mutlu bizlere” dedi.

foto-(2)-007.jpeg

Parlak fikirleri çok değerli

Yaklaşık 2,5 saat süren buluşmada gençlerin parlak fikirlerinin çok değerli olduğunun altını çizen Köse, kendisinin de gençlerden çok şey öğrendiğini söyledi. Gençlerin hayata baktığı pencerenin kendileri için çok önemli olduğunu da ifade eden Başkan Köse, “Gençlerimizin fikirleriyle beslenmek bizim yönetim metodumuz. Ülkemizin her zaman okuyan, düşünen, fikir geliştiren, ülkem için ne yapabilirim diye sorgulayan gençlere ihtiyacı var. Bizler her zaman size destek olacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gençlerle buluştu25 Ocak 2020 Cumartesi 00:01
  • Kızılcahamam'da atık toplama noktası kuruldu24 Ocak 2020 Cuma 00:59
  • Kahramankazan’da, Bocce 1. Ligi ve 2. Ligi törenle başladı24 Ocak 2020 Cuma 00:57
  • ‘Gölbaşı Yarıyıl Şenliği’nin ikinci gününde de çocuklar doyasıya eğlendiler24 Ocak 2020 Cuma 00:54
  • Öğrenciler Başkan Demirbaş ile röportaj yaptı24 Ocak 2020 Cuma 00:53
  • Altındağ'lı çocuklara eğlence dolu karne hediyesi24 Ocak 2020 Cuma 00:51
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar Ankaragücü Başkanı Fatih Mert’i makamında ziyaret etti24 Ocak 2020 Cuma 00:10
  • Mamak Belediyesi Türk Kızılay’la birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi24 Ocak 2020 Cuma 00:06
  • Pursaklar'da çocuklar tatillerini sinemayla değerlendiriyor23 Ocak 2020 Perşembe 00:59
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok aralıksız çalıştıkalarını söyledi23 Ocak 2020 Perşembe 00:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti