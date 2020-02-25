Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamaklı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi

Talepleri çok önemsiyoruz
Temel hedeflerinin ilçede yaşayan bütün insanlara kaliteli hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Kaymakam Ziya Polat, “Bu hizmet ve taleplerin ulaştığı ilk adres ise muhtarlarımız. Dolayısı ile gerek vatandaş tarafından gerekse muhtarlar aracılığıyla ulaşan bilgileri ve talepleri çok önemsiyoruz''diye konuştu.
Sürekli istişare halindeyiz
Mamak’ta hayata geçecek projeler hakkında bilgi verilen toplantıda istişarenin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Muhtarlarımız yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcileri. Sizler hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçilerimizsiniz. Bunun içinde muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Sizler vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız bizler de hizmet etme noktasında o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi dinliyor, faaliyetlerimizi bu doğrultu gerçekleştiriyoruz” dedi.
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