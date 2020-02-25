Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamaklı muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi

Mamak Belediyesi Lavanta Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Köse’nin yanı sıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir de katıldı.

Talepleri çok önemsiyoruz

Temel hedeflerinin ilçede yaşayan bütün insanlara kaliteli hizmeti sunmak olduğunu ifade eden Kaymakam Ziya Polat, “Bu hizmet ve taleplerin ulaştığı ilk adres ise muhtarlarımız. Dolayısı ile gerek vatandaş tarafından gerekse muhtarlar aracılığıyla ulaşan bilgileri ve talepleri çok önemsiyoruz''diye konuştu.

Sürekli istişare halindeyiz

Mamak’ta hayata geçecek projeler hakkında bilgi verilen toplantıda istişarenin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Muhtarlarımız yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcileri. Sizler hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçilerimizsiniz. Bunun içinde muhtarlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Sizler vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız bizler de hizmet etme noktasında o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde sizlerle bir araya gelerek istek ve taleplerinizi dinliyor, faaliyetlerimizi bu doğrultu gerçekleştiriyoruz” dedi.



