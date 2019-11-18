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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamaklılarla buluştu

Göreve geldiği günden bu yana gerek sokakta gerekse çeşitli programlarda vatandaşlarla buluşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu kez Mamaklıları makamında ağırladı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Mamaklılarla buluştu

Toplumun her kesiminden hemşerilerini kucaklayarak sohbet eden Köse, kendisine iletilen istek ve talepleri dinliyor, çözüm yönünde çalışmalar yürütüyor.

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Kapımız her zaman açık

Vatandaşların fikir ve düşüncelerini önemsediklerini ve belediyenin kapılarının Mamaklılara her zaman açık olduğunu ifade eden Köse, daha modern, daha güzel, yaşam kalitesi çok daha yüksek bir Mamak için gayret gösterdiklerini  belirterek, tüm talepleri yapılan planlamalar çerçevesinde giderileceğini ve şehre değer katacak projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. 

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