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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse muhtarlarla buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’lı muhtarları sahurda ağırladı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse muhtarlarla buluştu

Mamak Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen sahur programına Köse’nin yanı sıra, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve 64 mahalle muhtarı katıldı.Sahura yoğun katılım gösteren muhtarlara teşekkür eden Köse, birlik ve beraberliğin toplum arasında kaynaşmaya ve dayanışmaya vesile olduğunu söyledi. Ramazan ayı’nın kardeşlik hukukunu perçinlediğini  ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Köse, sahur programında muhtar ve yerel yönetimlerin iş birliğinin önemini vurguladı.

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Birlik ve beraberlik başarı getirir

Muhtarların yerel yönetimlerin mahallelerdeki temsilcileri olduğunun altını çizen Köse, “ Sizler hizmetlerimizin aktarımında ve anlatımında en büyük destekçilerimizsiniz. Sizler vatandaşlarımızla bizim aramızdaki köprüyü ne kadar sağlam kurarsanız bizler de hizmet etme noktasında o kadar başarılı oluruz. Bu birlikteliğimiz devam ettiği sürece Mamak daha güzel olacak” dedi.


 

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