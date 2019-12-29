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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şehit yakını ve gazileri ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gaziler ve şehit aileleri ile kahvaltıda buluştu. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şehit yakını ve gazileri ağırladı

Kahvaltı programına Köse’nin yansıra Mamak Kaymakamı Ziya Polat, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Mamak’ta yaşayan şehit yakınları ve gazilerin taleplerini dinleyerek fikir alışverişinde bulunan Köse, şehit aileleri ve gazilerle tek tek ilgilendi.

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Onlar tarihimizin ölümsüz sembolleridir

Her şehidin her gazinin Türkiye’nin ortak değeri olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. İşte bugün burada bu topraklar için gözünü hiç kırpmadan canını feda eden şehitlerimizin baş tacı aileleri ve kahraman gazilerimiz ile onların kıymetli aileleri ile birlikteyiz. Her bir şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her bir kardeşimiz, devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta mührü ve birer kilidi gibidir. Bizler şehitlerimizin hatıralarını inşallah ilelebet yaşatacağız. Şehit ve gazilerimizin bizim için, ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Vatanımızı, istiklalimizi, birlik ve beraberliğimizi canları pahasına savunan, vatanı uğruna girdiği mücadelelerde yaralanan, sakatlanan tüm gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

 

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