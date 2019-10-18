Mamak Belediye Başkanı Murat Köse vatandaşlarla bir araya geldi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendisiyle görüşmek, istek ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi.

Mamak Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve toplumun tüm kesiminden vatandaşların büyük ilgi gösterdiği halk buluşmasında Köse, misafirleri ile yakından ilgilenerek, vatandaşların çeşitli konulardaki talep, istek ve önerilerini dinledi. Buluşmada başkan yardımcıları ve birim müdürleri de Köse’ye eşlik ederek, vatandaşların acil çözülecek sorunlarına çözüm üretti.

Bir şehri aziz kılan içinde yaşayanlardır

Mamaklılarla zaman, mekan ve mesai saati gözetmeksizin sürekli iletişim halinde olduklarını kaydeden Başkan Köse, “Çalışma arkadaşlarımız ve tüm ekiplerimizle hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin bize doğrudan aktardığı önerileri, sıkıntıları ve talepleri dinleyerek bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mamakımızı ilçemizde yaşayanlarla beraber yönetiyoruz. Bir şehri aziz kılan içinde yaşayanlardır. Şehri imar ederken, gönülleri abad edeceğiz” diye konuştu.