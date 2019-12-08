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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den esnafa gece ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin son ziyaret adresi gece mesaisi yapan Boğaziçi ve Küçükkayaş esnafı oldu. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'den esnafa gece ziyareti

Berberinden taksi durağına, dolmuş şoförlerinden restoranlara kadar birçok esnafı ziyaret eden Köse, “Günün 24 saati ilçemizi takip ediyor, esnafımızın beklentilerini yerinde öğrenmek için onların yanında, sokakta oluyoruz” dedi. 

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Gönüllere dokunuyoruz

Vatandaşların istek ve taleplerini her zaman ön planda tuttuklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her çalışmayı Mamaklıların yaşamını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Bunun içinde ilçemizde yaşayan herkesle bir ve bütün olmak için sürekli irtibat halinde oluyor, gönüllere dokunuyoruz “dedi.


 

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