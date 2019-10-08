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Mamak Belediye binasında muhtarlara ofis verildi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak’ta görev yapan muhtarların görevlerini daha hızlı ve rahat icra edebilmeleri için belediye hizmet binasında tahsis ettikleri çalışma ofisinin açılışını gerçekleştirdi. 
Mamak Belediye binasında muhtarlara ofis verildi

Açılışa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Hulusi Güngören, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve muhtarlar katıldı. Muhtarlık ofisinin açılışı ile hizmetin vatandaşa daha hızlı ulaşacağını belirten Başkan Köse, “Yerel yönetimlerin mihenk taşlarından değerli muhtarlarımızı her zaman önemsiyor, destekliyoruz. Muhtarlarımız bizim için çok değerli. Sürekli diyalog içinde olduğumuz muhtarlarımıza vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmeleri için hizmet binamızda muhtarlık ofisi tahsis ettik. Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah” dedi.

Hızlı çözüm

Başkan Köse’ye teşekkür eden Mamak Muhtarlar Dernek Başkanı Güngören, “Bugün belediye başkanımız biz muhtarlara çalışmalarımızı yapabileceğimiz güzel bir ofis tahsis etti. Burada amaç Mamaklılara daha iyi hizmet edebilmek için yerinde şikâyetleri dinleyip bir an önce çözüm üretebilmek. Ofisin biz muhtarlara ve tüm Mamaklılara hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. 

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