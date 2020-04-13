  • BIST 96.399
  • Altın 374,931
  • Dolar 6,7906
  • Euro 7,4136
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Mamak Belediyesi 14 farklı noktada maske dağıtacak

Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde 14 ayrı nokrada Maske Dağıtım İstasyonu kuran Belediye, vatandaşlara “maskesiz sokağa çıkmayın” çağrısı yapıyor.
Mamak Belediyesi 14 farklı noktada maske dağıtacak

Buna göre 14 Maske Dağıtım Noktası şöyle:
-Dikimevi Göbek Metro Çıkışı
-Abidinpaşa Yunus Market Önü
-Yeşilbayır Yonca Market Önü
-Kutludüğün eski belediye binası önü
-Küçükkayaş muhtarlığı önü
-Kayaş Merkez
-Samsun Yolu Çalışkan Kardeşler Petrol Ofisi Karşısı
-Akdere Eski Son Durak
-Akdere Dereboyu Altunbileklerin Önü
-Mamak Belediyesi Önü
-Lalahan Eski Belediye Hizmet Binası Önü
-Natoyolu EGO Otobüs Noktası Yakını (Çağdaş Market Önü)
-Bostancık Caddesi Hüseyin Gazi Son Durak 
-Boğaziçi BİM Market Önü

Bugüne dek yaklaşık 250 bin maske dağıtan Mamak Belediyesi bu rakamı
iki katına çıkarmayı hedefliyor.

foto-(4)-008.jpg

Atık Maske ve Eldivenler İçin Özel Çöp Konteynırı

Mamak Belediyesi, atık maske ve eldivenler için de ilçedeki 100 ayrı noktaya özel çöp konteynırı yerleştirdi.

Vatandaşların mecbur olmadıkça sokağa çıkmamalarını isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sokağa çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske takmalarını hemşehrilerimize ifade ediyoruz. Bu hem kendi hem sevdiklerinin sağlığı için şart. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla devletimiz maske dağıtıyor. Biz de bu mücadelede devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Atık maske ve eldivenlerimizin de kesinlikle sokağa atılmaması gerekiyor. Bu yüzden 100 ayrı yere özel çöp konteynırı koyduk. İsteyenler iki kat kapalı çöp poşetinde biriktirip bu atıkları yok edilmek üzere bize teslim edebilir İmkanlarımızı virüsle mücadele için seferber ettik. 14 Kuralı bütün billboardlara astık, on binlerce el broşürü dağıttık, asansörlerimizde işaretleme yaptık. Dezenfekte işlemleri 24 saat 64 mahallemizde sürüyor. Unutmayalım, virüs gücünü temastan biz tedbirlerimizden alıyoruz.
Hep birlikte kurallara uyacağız, evde kalacağız ve bu virüsten kurtulacağız” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vatandaşlar evlerinde Pursaklar Belediyesi mahalle temizliğinde 12 Nisan 2020 Pazar 23:06
  • Keçiören Bağlum Karşıyaka Mahallesi dezenfekte edildi12 Nisan 2020 Pazar 22:10
  • Halk Ekmek’ten kesintisiz üretim12 Nisan 2020 Pazar 22:00
  • Pazarcı esnafına Başkan Yavaş’tan destek12 Nisan 2020 Pazar 21:02
  • Etimesgut yasağa uydu12 Nisan 2020 Pazar 19:40
  • Başkan Süleyman Acar: “Hiçbir Vatandaşımızı Mağdur Etmedik”12 Nisan 2020 Pazar 14:10
  • Kızılcahamam Belediyesinden yeni uygulama12 Nisan 2020 Pazar 12:55
  • İlçe Kaymakamı Aksoy ve Belediye Başkanı Acar, ilçede görevli polislerin Polis Haftasını kutladı12 Nisan 2020 Pazar 11:58
  • Kızılcahamam Belediyesi tüm esnafa ücretsiz maske dağıttı12 Nisan 2020 Pazar 11:51
  • Kızılcahamam’da Sokak ve Caddeler Önce Yıkanıyor, Sonra Dezenfekte Ediliyor12 Nisan 2020 Pazar 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti