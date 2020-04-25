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Mamak Belediyesi 14 farklı noktada ücretsiz maske dağıtıyor

“Maskesiz sokağa çıkmanızı istemiyoruz” sloganıyla hareket eden Mamak Belediyesi 14 farklı noktaya stant kurarak ücretsiz amske dağıtımı gerçekleştiriyor.
Mamak Belediyesi 14 farklı noktada ücretsiz maske dağıtıyor

Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı günlerde Mamak’ın çeşitli bölgelerine stantlar açan belediye ekipleri, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde maske dağıtımı yapıyor.

İşte dağıtım yapılan bölgeler

Akdere- Mehmet Ali Altun Caddesi

NATO Yolu 

Ekin Mahallesi- Bostancık Caddesi

Hüseyin Gazi-Mamak Caddesi

Balkiraz-Tıp Fakültesi Caddesi

Abidinpaşa-Tıp Fakültesi Caddesi

General Zeki Doğan- Mutlu Caddesi

Boğaziçi-Neşet Ertaş Caddesi

Yeşil Bayır-Sağduyu Caddesi

Küçük Kayaş Muhtarlığı

Kayaş-Kayaş Caddesi

Kızılca-Samsun Yolu

Ege- NATO Yolu Caddesi

Kutludüğün- Atatürk Caddesi

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Emrah Özcan / İLKSAYFA
 

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