Mamak Belediyesi 14 farklı noktada ücretsiz maske dağıtıyor

Sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı günlerde Mamak’ın çeşitli bölgelerine stantlar açan belediye ekipleri, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde maske dağıtımı yapıyor.
İşte dağıtım yapılan bölgeler
Akdere- Mehmet Ali Altun Caddesi
NATO Yolu
Ekin Mahallesi- Bostancık Caddesi
Hüseyin Gazi-Mamak Caddesi
Balkiraz-Tıp Fakültesi Caddesi
Abidinpaşa-Tıp Fakültesi Caddesi
General Zeki Doğan- Mutlu Caddesi
Boğaziçi-Neşet Ertaş Caddesi
Yeşil Bayır-Sağduyu Caddesi
Küçük Kayaş Muhtarlığı
Kayaş-Kayaş Caddesi
Kızılca-Samsun Yolu
Ege- NATO Yolu Caddesi
Kutludüğün- Atatürk Caddesi
Emrah Özcan / İLKSAYFA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.