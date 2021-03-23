Mamak Belediyesi 3800 gıda kolisi satın alacak

Mamak Belediye Başkanlığı, ilçe sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 bin 800 adet gıda kolisi satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mamak Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 3 bin 800 adet gıda kolisi satın alacak.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 06.04.2021

İhaleyi kazanacak firmanın, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 30 takvim günü içinde ürünlerin tamamı Belediye'ye teslim etmesi gerekiyor.

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