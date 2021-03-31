Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 6'da 5 yaptı

Türkiye Basketbol Ligi 24. haftasında Finalspor'a konuk olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 69-78 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Ligde çıktığı son 6 maçın 5’inden galibiyetle ayrılan Yeşil-Beyazlılar ligde de ilk beş içine girmeyi başardı. Yeşil- Beyazlıların yeni transferi Predrag Samarciski karşılaşmayı 9 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 4 blokla tamamladı.

Kaptan Görür maça damga vurdu

Maça etkili başlayan ev sahibi ilk dakikalarda 10-2’lik seri yakaladı. Yeşil-Beyazlılar cevap verse de direnç gösteren Finalspor ilk çeyreği 19-13 önde bitirdi. İkinci çeyreğe etkili bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 8-1’lik seri yakalayarak üstünlüğü eline aldı. Kalan dakikalar karşılıklı basketlerle dengede geçti. Son hücumda çizgiden 2/2 ile dönen Yeşil-Beyazlılar çeyreği 40-37 önde tamamlayarak soyunma odasına gitti. Üçüncü çeyrekte reaksiyon gösteren ev sahibi bulduğu sayılarla farkı eritse de Yeşil-Beyazlılardan Kaptan Mustafa Baki Görür takımını attığı üçlüklerle önde tutmayı başardı. Direnci kırılmayan Finalspor çeyreğin sonlarına doğru yakaladığı 8-0’lık seri ile öne geçmeyi başararak bu periyodu 59-54 önde kapattı. Ligde geri dönüşleri ile anılan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı son çeyrekte reaksiyon göstererek kısa sürede üstünlüğü ele aldı. Oyundaki üstünlüğünü bulduğu üçlüklerle taçlandıran Yeşil-Beyazlılar farkı açtı ve sahadan 69-78 gibi farklı bir skorla ayrıldı.