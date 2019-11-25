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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde kaybetmiyor

Türkiye Basketbol Ligi’nin 7. haftasında Semt77 Yalovaspor’u evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, sahadan 99-92 galibiyetle ayrıldı.
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde kaybetmiyor

Skorun sürekli el değiştirdiği maçı son ana kadar bırakmayan Yeşil-Beyazlılar önemli bir maçı daha geride bırakarak liderlik takibini sürdürdü. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başkanı Ercan Kınacı tribünden izledi.

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Son periyotta maçı kopardılar

Maça iyi başlayamayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilk periyodu 14-geride tamamladı. İkinci çeyrekte farkı bir sayıya kadar indiren Yeşil-Beyazlılar soyunma odası 43-44 geride gitti.  Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte rakip takım üstünlüğünü korumayı devam ettirerek bu periyodu da 63-65 önde kaptı. Son periyotta savunma ve hücum da etkisini artıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibinin direncini kırarak sahadan 99-92 galip ayrıldı. Maç sonrası Mamak Belediye Başkanı Murat Köse soyunma odasına inerek Yeşil-Beyazlı basketbolcuları tebrik etti. 

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