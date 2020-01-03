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Mamak Belediyesi bir yılda 44 milyon kg asfalt serimi gerçekleşti

Mamak Belediyesi, 2019 yılının başında başlatmış olduğu asfaltlama çalışmalarında sezon sonuna geldi. Belediye, geçtiğimiz Ocak ayından itibaren 44.363.445 kg asfalt serimi gerçekleştirdi.
Mamak Belediyesi bir yılda 44 milyon kg asfalt serimi gerçekleşti

Belediye hizmetlerinin ilçenin her köşesine eşit yayıldığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmaların planlı bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi. Köse, “Bir bölgenin gelişme sürecinde altyapı çalışmalarının önemi büyüktür. İlçemizde de hızlı yapılaşmayla paralel bir şekilde altyapı çalışmalarımız artarak devam ediyor. Ekiplerimiz, gece gündüz çalışarak hizmette mesainin bitmediğini gösteriyor. İlçedeki yolları asfaltlıyor, diğer taraftan yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Mamak’ın her anlamda gelişmesi için hizmetlerimiz artarak devam edecek” dedi.

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Altyapı çalışmaları, kaldırım yenilemeleri, merdiven yapımı ve asfalt çalışmalarıyla vatandaşların takdirini toplayan Mamak Belediyesi, 2019 yılının başından itibaren 25.992 metre yol açımı, 43.309 metre malzemeli yol bakımı, 18.780 metre bordür, 20.292 metrekare tretuvar yapımı gerçekleştirdi.

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