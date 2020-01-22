  • BIST 122.747
  • Altın 296,804
  • Dolar 5,9170
  • Euro 6,5590
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -4 °C
»

Mamak Belediyesi Boks Takımı Ankara şampiyonu oldu

Mamak Belediyesi Boks Takımı, Ankara Boks Şampiyonu’nda 20 birincilik, 9 ikincilik, 2 üçüncülük elde ederek, takım halinde Ankara şampiyonu oldu. 
Mamak Belediyesi Boks Takımı Ankara şampiyonu oldu

Sporun her branşına hizmet ettiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Spor kulübümüzde gençlerimiz profesyonelliğe giden yolda büyük bir özgüven kazanıyor. Takımımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

foto-(1)-003.jpeg

Gençliğe güvenimiz tam

27 kulüpten, 197 sporcunun katıldığı müsabakada 20 Şampiyon çıkaran Boks Takımı’nı tebrik eden Köse, “Gençliğe güvenimiz tam. Spor aslında bir mücadeledir. Başarıya ulaşma mücadelesidir. Sporda yenilgi önemli değil mühim olan mücadeleyi sonuna kadar sürdürmektir” dedi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi'nden online eğitim23 Ocak 2020 Perşembe 00:01
  • Ankara'da yangında mahsur kalan 4 kişiyi bekçiler kurtardı22 Ocak 2020 Çarşamba 09:37
  • Pursaklar'da duvar yazıları temizlendi22 Ocak 2020 Çarşamba 00:49
  • Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Cumhuriyet Kulesi'ni mutlaka bitireceklerini söyledi22 Ocak 2020 Çarşamba 00:47
  • Gölbaşı'nda okçuluk kursları başlıyor22 Ocak 2020 Çarşamba 00:46
  • Cansuyu Derneği Endonezya'daki afetzedelere acil yardımları ulaştırdı22 Ocak 2020 Çarşamba 00:44
  • ASKİ eskiyen su borularını değiştiriyor22 Ocak 2020 Çarşamba 00:43
  • Altındağ'da "Masal Kahramanları" etkinliği gerçekleştirildi22 Ocak 2020 Çarşamba 00:40
  • Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı21 Ocak 2020 Salı 11:59
  • Yenimahalle Belediyesi AKOSCEP” ile 5 bin yakın vatandaşın istek ve taleplerini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu21 Ocak 2020 Salı 00:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti