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Mamak Belediyesi Dart Takımı Şampiyonada İlk 16’ya Kaldı

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Dart Takımı, Türkiye Kulüplerarası Dart Şampiyonası’nda ilk 16’ya kaldı.
Mamak Belediyesi Dart Takımı Şampiyonada İlk 16’ya Kaldı

E Grubundaki Ankara Dart kulübü ve İdareci ve Bürokratlar Spor Kulübü’nü geride bırakmayı başaran Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Dart Takımı gözünü şampiyonluğa dikti.

Sporun birçok dalında varız

Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün her geçen gün büyümeye devam ettiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sporun birçok dalında yer alan bir kulübümüz var. Voleybol, basket, futbol, yüzme, basketbol gibi takım sporlarının yanı sıra bireysel dallarda da yer alıyoruz. Dart da kulübümüzün aktif olduğu branşlardan biri. Şampiyonalarda sporcularımızın hem kulübümüz, hem belediyemiz hem de Mamak’ın adını başarıyla duyuracağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.  

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