Mamak Belediyesi esnafın yanında

Mamak Belediyesi normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte toplamda 54 taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü duraklarına çay, şeker, maske, bardak ve karıştırıcıdan oluşan set hediye etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Bu zorlu süreci hepimiz yaşıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu tedbirler almaya devam ederken bir yandan da esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

Hijyeni elden bırakmayın

Bu dönemde yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı esnafa teşekkür ederek şoförlere pandemi süresince hijyen kurallarını elden bırakmamaları konusunda uyaran Köse, “ Belediye olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz ise hem taşıdığınız yolcuları kurallar konusunda bilgilendirmek hem de kullandığınız araçlarda hijyen koşullarını korumak. İnşallah en kısa sürede bu zor günleri aşacak ve güzel günlere kavuşacağız” dedi.