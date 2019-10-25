Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolası ile başladı

Sporun her branşını destekliyoruz
Sezona iyi başlangıç yapan genç takımı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hedefimiz hem ilçemizi hem de ülkemizi gururlandıracak başarılı sporcular yetiştirmek. Spor şehri olma yolunda genç sporculara gereken önemi vererek, sporun her branşını destekliyor ve onların yanında oluyoruz. Gençlerimiz de onlara sağlanan bu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyorlar” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.