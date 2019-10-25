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Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolası ile başladı

Türkiye Basketbol Federasyonu U-18 1. Küme’de mücadele eden Yeşil-Beyazlılar parkeye çıktığı üç maçta aldığı sonuçla bu yıl da kupaya uzanan takım olmak istiyor.
Mamak Belediyesi Genç Basketbol Takımı 2019-2020 sezonuna şampiyonluk parolası ile başladı

Sporun her branşını destekliyoruz

Sezona iyi başlangıç yapan genç takımı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hedefimiz hem ilçemizi hem de ülkemizi gururlandıracak başarılı sporcular yetiştirmek. Spor şehri olma yolunda genç sporculara gereken önemi vererek, sporun her branşını destekliyor ve onların yanında oluyoruz. Gençlerimiz de onlara sağlanan bu olanakları en iyi şekilde değerlendirerek üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getiriyorlar” dedi.

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