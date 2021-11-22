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Mamak Belediyesi gençleri Kastamonu’ya kampa götürüyor

Mamak Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlendiği Kastamonu kampı ile Mamaklı gençler keyifli bir vakit geçirecek. 
Mamak Belediyesi gençleri Kastamonu’ya kampa götürüyor

14-16 yaş aralığında 40 erkek öğrencinin katılacağı kampta 3 gece 4 gündüz geçirecek olan gençler ilkyardım, ateş yakma, düğüm atma, kamp kurma gibi etkinliklerle doğa koşullarında yaşamanın inceliklerini öğrenecekler.

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Gençleri kampa Başkan Köse uğurladı

Mamak Belediyesi hizmet binası önünden genç izcileri uğurlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yapmış olduğumuz sporsal faaliyetlerle gençlerimizin zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda onları dijitalleşen dünyadan koparıp sosyal bir birey olmalarını sağlıyoruz” dedi.

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