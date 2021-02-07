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Mamak Belediyesi, Gıda Bankası kuruyor

Mamak Belediyesi, Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda A.Ş. ile kullanılabilir gıda maddelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve israfın önlenmesi için bir protokol imzaladı. 
Mamak Belediyesi, Gıda Bankası kuruyor

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Molla Ali Çetin ve Gıda Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berat İnci tarafından imzalanan ve paylaşma kültürünü yaygınlaştıran protokol kapsamında marketlerdeki son tüketim tarihi yaklaşan ürünler, Mamak Belediyesi Gıda Bankası aracılığı ile ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. Mamak Belediyesi olarak, hem ihtiyaç sahiplerine ulaşacak hem gıda atığını önleyecek hem de bu konuda farkındalık yaratacaklarının altını çizen Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Çetin, “Bu iş birliği ile gıda atığı ve kaybını önlemek için önemli bir adım atılmış olacaktır. Mamak’taki yerel marketlerimizi de bu çalışma sisteminin bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

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Fazla gıda çöpe değil, ihtiyaç sahibine gidecek
Mamak Belediyesi, bağış alan gıda bankaları ile bağış veren gıda işletmelerini bir araya getiren Fazla Gıda Platformu ile iş birliği yaparak gücüne güç kattı. Belediye, gıda bankalarının yetkinlik ve kapasitelerini artırmaları amacıyla faaliyet gösteren Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliğinde, zincir marketler ve üreticilerden gelen tüketilebilir durumdaki gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için örnek bir proje başlattı. Projenin teknolojik alt yapısı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının seçtiği 9 girişimden biri olan teknoloji girişimi Fazla Gıda A.Ş. tarafından sağlanacak. Tüm dünyada önemli bir sorun haline gelen gıda atık kaybı ve kontrolsüz tüketimin önlenmesi için gerekli iletişim çalışmalarının oluşturulması amacıyla hazırlanan proje ile Mamak Belediyesi ve Gıda Kurtarma Derneği tarafından zincir market ve üreticilerden gelen tüketilebilir durumdaki gıdalar teknolojik destek sağlayan Fazla Gıda A.Ş.’nin de desteği ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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