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Mamak Belediyesi Hentbol Takımı’ndan büyük başarı

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı çıktığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alarak birinci lige çıkmaya hak kazandı.
Mamak Belediyesi Hentbol Takımı’ndan büyük başarı

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı  2. Lig A Grubu’nu namağlup tamamlayarak birinci lige çıktı.
Pandemi öncesi grubunda çıktığı 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik alan Yeşil-Beyazlılar 13 puan toplayarak önümüzdeki sezon Mamak’ı bir üst ligde temsil etmeye hak kazandı. 

“YATIRIMLAR MEYVESİNİ VERİYOR”

Pandemi dolayısı ile spor müsabakalarına hasret kalındığı bir dönemde Mamak Belediyesi Hentbol Takımı’nın bir üst lige çıkmasının tescillenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Başta sporcularımızı ve teknik ekibimizi elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Sporu, sporcuyu ve alt yapı organizasyonlarımızı yaptığımız yatırımlarla her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Bu yatırımların meyvesi ise bugün olduğu gibi elde edilen başarılar oluyor. İlçemizi sporda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

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HEDEF SÜPER LİG

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı Antrenörü Cengiz Özenci, “Zor bir grupta önemli bir başarıya imza attık. Hedefimiz süper lige çıkarak ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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