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Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı

Mamak Belediyesi ve Gazi Üniversitesi arasında imar, kentsel tasarım, ulaşım, trafik, çevre, bilgi sistemleri, veri tabanlarının toplanması ve analizi gibi konularda iş birliği içeren Ortak Hizmet Projeleri Protokolü imzalandı. 
Mamak Belediyesi ile Gazi Üniversitesi iş birliği anlaşması imzaladı

Mamak Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen protokol törenine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nizami Aktürk,  Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) Müdürü Hayri Ulvi, Kültür ve Turizm Bakanlık Müşaviri Ali Osman Koca ve Mamak Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Emirdoğan katıldı. İş birliğinin Mamak’ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Köse, “Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Gazi Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz. Umarım hem belediyemiz hem de üniversitemiz şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atar” dedi. 

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El birliğiyle şehrimize hizmet edeceğiz

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uslan da, Mamak’ta yapılacak çalışmalara protokolle destek vereceklerinin altını çizerek, “Mamak’ın gelişimi ve sosyal problemlerine çözüm üretmeyi hedefleyen bir ortaklıkla şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.

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