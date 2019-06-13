Mamak Belediyesi Kafeteryası Açıldı

Mamak Belediyesi, imar, yol, asfalt, vergi ödemeleri gibi iş ve işlemleri için belediyeye gelen vatandaşlara özel hizmet binasında kafeterya açtı.

Poğaça ve çaylar bizden

Kafeteryanın açılış kurdelesini kesen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hizmeti sevgiyle ve aşkla gönülden yapacaklarının altını çizerek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturundan hareketle belediyemizde tebessümü hakim kılacağız dedik, bu yönde vatandaş odaklı hizmetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Çay, birlik ve beraberlik içerisinde iken keyifle içilir. Biz de kültürümüzden bir parça olan, hiç eskimeyen sıcacık poğaçaları ve çayları vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. Önemli olan insanlarda hoş bir seda bırakmak” dedi.