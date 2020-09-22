Mamak Belediyesi Karabük’ü devirdi

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden aynı zamanda Ankaragücü’nün pilot takımı olan Mamak FK, hazırlık maçlarında art arda aldığı galibiyetlerin ardından ligin ilk haftasında Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçtan da galip ayrıldı.

İlk maçını farklı kazanarak lige iddialı bir başlangıç yapan takım, performansları ile taraftarına umut verdi. Takımı galibiyetinden dolayı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Önceliğimiz her zaman çocuklarımıza sahip çıkmamız. Onları geleceğe daha iyi taşıyabilmemiz. Onlara daha güzel fiziki şartları sunabilmemiz. Arkadaşlık duygularını verebilmemiz. Ülkesini, ailesini ve aidiyetini seven bireyler haline getirmek birinci önceliğimiz. O açıdan spor kulübümüz bünyesinde hizmet veren hocalarımıza, teknik kadrolarına, sahadaki çim bakımını yapan, çamaşırını yıkayan işçi kardeşime kadar hepsine teşekkür ediyorum. Takımımızı aldığı galibiyet dolayısıyla tebrik ediyorum. Düzenlenecek olan futbol müsabakalarında ilçemizi temsil edecek olan futbol takımımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sahada fırtına gibi esti

Maçın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ancak iki takım da gol yollarında başarılı olamayınca devre 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Mamak FK, 54.dakika da golü buldu. Bu dakikada Görkem Can Güner, topu Karabükspor ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Maçın 63. dakikasında Özkan Toprak’ın attığı gol ile Mamak Fk, Karabükspor karşısında 2-0 öne geçti. Kalan bölümde Mamak FK, rakibine şans vermedi ve 84. dakikada Mahmut Altınkaya’nın attığı golle sahadan 3-0 ayrılarak, izleyenlere güzel bir mücadele örneği sergiledi.