Mamak Belediyesi kendi söküğünü dikiyor

Vatandaşa hizmet yolunda tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanan Mamak Belediyesi, belediye araçlarının bakım ve onarım hizmetini kendi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesindeki atölyelerde yapıyor.

Böylece belediye kaynaklarından ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor. Yaratılan kaynaklar, vatandaşlara yatırım ve hizmet olarak kullanılıyor. Toplamda 317 araç ve iş makinesi bulunan Mamak Belediyesi’nin, araçlarının periyodik bakımından arızalarına, motor yıkamadan lastik değişimine kadar tüm işlemler, tam donanımlı atölyelerde, usta eller tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece kısa sürede onarımı yapılan araçlar tekrar hizmet vermeye başlıyor.

Sanayi sitesi gibi

Boya, kaporta, dizel, lift, radyatör, lastik, döşeme, akü, torna, kaynak, elektrik, bakım, tamir atölyesi gibi 17 birimi aynı çatı altına toplayan tamirhane her türlü ihtiyaca tek bir noktadan cevap veriyor. Tamirhane sayesinde hem araçların verimli çalıştığını hem de ciddi oranda tasarrufun gerçekleştirildiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Belediyemizde tasarrufu, hizmete daha çok kaynak oluşturmanın ilk adımı olarak görüyoruz. Kendi araçlarımızı kendi imkanlarımızla onararak, belediye giderlerinde önemli bir israfın önüne geçiyoruz. Tasarrufla elde ettiğimiz kaynaklar da vatandaşlarımıza daha fazla hizmet olarak geri dönüyor. Hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomisine büyük katkıda bulunuyoruz” dedi. 50 personelle hizmet veren tamirhanede geçtiğimiz yıl 18 bin 7 yüz on beş işlem gerçekleştirildi.