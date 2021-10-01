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Mamak Belediyesi Kitap Projesine Yoğun İlgi

Mamak Belediyesi’nin “Kitap Kapında” projesine ilgi her geçen gün büyüyor.
Mamak Belediyesi Kitap Projesine Yoğun İlgi

Oluşturulan motokurye ekibi ile kitap ihtiyacı duyup kütüphanelere gitme fırsatı yakalayamayan herkese kitap teminini sağlayan proje bugüne kadar 2 bin 12 kişiyi, 2 bin 577 kitapla buluşturdu. Kitap Kapında uygulaması ile bilgiye ulaşımı herkes için mümkün hale getirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeye devam ederek, vatandaşlarımızı geliştirdiğimiz projelerle teknolojinin de nimetlerinden faydalanarak, onlara kolay erişilebilir imkanlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Tamamen ücretsiz

Kitap Kapında projesi kapsamında Mamaklı vatandaşların www.mamak.bel.tr adresi üzerinden talep formunu doldurarak istenilen kitaplar ekipler tarafından ücretsiz olarak vatandaşların kapılarına getiriliyor. Kitap talep eden gençlerin aynı zamanda kütüphane üyelikleri de gerçekleştiriliyor.

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