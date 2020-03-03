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Mamak Belediyesi mahalle temizliklerine devam ediyor

Mamak Belediyesi, 64 mahallede uygulamaya köşe bucak temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı bir mahallede 250 kişilik ekiple devam eden mıntıka temizliğinin adresi Mutlu mahallesi oldu. 
Mamak Belediyesi mahalle temizliklerine devam ediyor

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar kapsamında ekipler mahalleyi bir uçtan diğer uca temizlerken, aynı zamanda bozulan yollar onarıldı, park ve bahçelerde de bakım çalışması gerçekleştirildi.

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Mamak evimiz

Mamak’ın hayranlık duyulacak bir ilçe olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, amaçlarının Mamak’ı temizlemenin yanı sıra, temizlik bilincini oluşturarak, farkındalık yaratmak olduğu belirtti. Köse, Amacımız pırıl pırıl bir Mamak oluşturmak. Bu farkındalığı oluşturmak için düzenlediğimiz temizlik seferberliğimize Mamaklı hemşehrilerimizi de davet ediyoruz. Mamak evimiz, Mamaklılar ailemiz. Mamak hepimizin, korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor” dedi.

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