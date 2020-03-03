Mamak Belediyesi mahalle temizliklerine devam ediyor

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar kapsamında ekipler mahalleyi bir uçtan diğer uca temizlerken, aynı zamanda bozulan yollar onarıldı, park ve bahçelerde de bakım çalışması gerçekleştirildi.
Mamak evimiz
Mamak’ın hayranlık duyulacak bir ilçe olacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, amaçlarının Mamak’ı temizlemenin yanı sıra, temizlik bilincini oluşturarak, farkındalık yaratmak olduğu belirtti. Köse, Amacımız pırıl pırıl bir Mamak oluşturmak. Bu farkındalığı oluşturmak için düzenlediğimiz temizlik seferberliğimize Mamaklı hemşehrilerimizi de davet ediyoruz. Mamak evimiz, Mamaklılar ailemiz. Mamak hepimizin, korumamız ve temiz tutmamız gerekiyor” dedi.
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