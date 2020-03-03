Mamak Belediyesi mahalle temizliklerine devam ediyor

Mamak Belediyesi, 64 mahallede uygulamaya köşe bucak temizlik çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta farklı bir mahallede 250 kişilik ekiple devam eden mıntıka temizliğinin adresi Mutlu mahallesi oldu.