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Mamak Belediyesi Mehmetçik için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi

Mamak Belediyesi, Türk Kızılayı işbirliği ile Mehmetçik için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. 
Mamak Belediyesi Mehmetçik için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi

Mamak Belediyesi Başkanlık Binası önüne konuşlanan tır da gerçekleşen kampanyaya kan bağışında bulunarak Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de destek oldu. Köse kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Bağışlanan her kan, kurtarılan üç can

Sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan birçok vatandaş ve belediye personelinin de destek olduğu kampanya kapsamında tüm güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Köse, “Türk Kızılayı iş birliği ile düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası kapsamında vatandaşlık görevimizi yerine getirerek, kahraman Mehmetçiğimiz için Türk Kızılayı’na kan bağışında bulunduk. Bağışlanan her kan kurtarılan üç can. Siz de kan bağışı yaparak umut olup, hayat kurtarabilirsiniz” dedi. 

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Kan Ver Hayat Kurtar

18–65 yaş arası sağlıklı her bireyin katıldığı kampanyada kan vermek isteyen bağışçıların önce genel durumu değerlendirildi, kan basıncı ve nabzı ölçüldü ve kan sayımı yapıldı. Kronik hastalığı ve düşük tansiyonlu olanlar, kan sulandırıcı hap ve sürekli ilaç kullananlar ile hepatit b ve hepatit c taşıyıcıları kan bağışında bulunamıyor.


 

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