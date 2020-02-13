Mamak Belediyesi Mobil Anaokul öğrencileri sinema keyfi yaşadı

NataVega AVM’de “Rafadan Tayfa” filmini izleyen minikler keyifli zaman geçirdi.

Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa’yı izlemeye gelen minikler, kahkahaya boğuldu. Gençler ve çocuklar için eğitimden spora, geziden sanata birçok etkinliğe imza attıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımız sinema ortamında buluşarak, keyifli bir filmi birlikte izlediler. Sosyal anlamdaki ortamlar, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken önemli adımlar. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Onların vakitlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi Kuruluyor

Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğretme teması etrafında oluşan karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa filmi, Mamaklı çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkarttı. Çocuklara, karşısındaki kişilere duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Sinema etkinliğinin 5 gün boyunca devam edeceğinin altını çizen Başkan Köse, “Önümüzdeki günlerde Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi kurulacağının da müjdesini vererek, çocuklar ve gençlerin kurulacak mecliste kararlar alacaklarını ve ilçenin yönetiminde söz sahibi olacaklarının da altını çizdi.



