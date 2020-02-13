  • BIST 120.541
  • Altın 306,168
  • Dolar 6,0490
  • Euro 6,5611
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -2 °C
»

Mamak Belediyesi Mobil Anaokul öğrencileri sinema keyfi yaşadı

NataVega AVM’de “Rafadan Tayfa” filmini izleyen minikler keyifli zaman geçirdi. 
Mamak Belediyesi Mobil Anaokul öğrencileri sinema keyfi yaşadı

Heyecan dolu maceralarıyla çocukların en çok sevdiği çizgi film karakteri olan Rafadan Tayfa’yı izlemeye gelen minikler, kahkahaya boğuldu. Gençler ve çocuklar için eğitimden spora, geziden sanata birçok etkinliğe imza attıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımız sinema ortamında buluşarak, keyifli bir filmi birlikte izlediler. Sosyal anlamdaki ortamlar, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken önemli adımlar. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layık. Onların vakitlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

foto-(2)-012.jpeg

Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi Kuruluyor

Paylaşımı, takım olmayı, işbirliğini, sadakati ve güveni öğretme teması etrafında oluşan karakterleriyle miniklerin duygusal gelişimine olumlu katkı sunan Rafadan Tayfa filmi, Mamaklı çocukları heyecan dolu bir yolculuğa çıkarttı. Çocuklara, karşısındaki kişilere duyarlı, empati kurabilen ve etkili insan ilişkileri edinmeyi öğütleyen Rafadan Tayfa,  çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Sinema etkinliğinin 5 gün boyunca devam edeceğinin altını çizen Başkan Köse, “Önümüzdeki günlerde Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi kurulacağının da müjdesini vererek, çocuklar ve gençlerin kurulacak mecliste kararlar alacaklarını ve ilçenin yönetiminde söz sahibi olacaklarının da altını çizdi.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oyunsever 2 bin Başkentli Yenimahalle'de buluştu13 Şubat 2020 Perşembe 00:30
  • Pursaklar'ın sporcuları tarih yazıyor13 Şubat 2020 Perşembe 00:28
  • 2. Abdülhamid Han’ın hayatı Mamak’ta sahnelendi13 Şubat 2020 Perşembe 00:25
  • Kızılcahamam Belediye Başkanı ve Kaymakamı ziyaretlere devam ediyor13 Şubat 2020 Perşembe 00:20
  • ASKİ Genel Müdürlüğü görevine Erdoğan Öztürk atandı13 Şubat 2020 Perşembe 00:17
  • Kahramankazan Belediyesi'nden dağdaki sporculara çorba ikramı13 Şubat 2020 Perşembe 00:15
  • Gölbaşı’na 30 km’lik bisiklet yolu geliyor13 Şubat 2020 Perşembe 00:12
  • Altındağ'da turizmin dijital rotası: Altınrota13 Şubat 2020 Perşembe 00:10
  • AK Parti Siyaset Akademisi’ne yoğun ilgi12 Şubat 2020 Çarşamba 00:58
  • Pursaklar'da çocuklardan 'Telefonla değil benimle oyna' projesi12 Şubat 2020 Çarşamba 00:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti