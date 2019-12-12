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Mamak Belediyesi Murat Köse gece vardiyasında çalışanları ziyaret etti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gece vardiyasında hizmet veren belediye personeliyle bir araya gelerek, çalışmaları yerinde inceledi.
Mamak Belediyesi Murat Köse gece vardiyasında çalışanları ziyaret etti

Gece gündüz tüm belediye personelinin halkın huzuru ve yaşam standartlarını daha da yükseltebilmek adına fedakârca görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Köse, “Mesai arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek Mamak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daha güzel Mamak için gayret gösteren tüm mesai arkadaşlarıma, azimli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Her yere eşit hizmet

Mamaklıların hangi hizmete ihtiyacı varsa o noktada en iyisini yapmak adına gecelerini gündüzlerine kattıklarını kaydeden Köse, “İlçemizin dört bir yanına eşit hizmet götürmek için ekiplerimizle birlikte sahada hizmet veriyoruz. Yapılan tüm çalışmaların temelinde ise Güzel Mamak’ın daha güzel olması yatıyor” dedi.
 

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