Mamak Belediyesi parkları bakıma aldı

Mamak Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan parklarda bank, çöp kovası ve kamelya eksiklerini gideriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların yaşam alanı olan park ve bahçelerin daha düzenli olmasını, koronavirüs tehlikesi ortadan kalkınca vatandaşların daha rahat ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, park ve bahçelerde onarım gerektiren bank, çöp kovası ve kamelyaların yanında oyun gruplarının yenilenmesi için çalışmalarını bölge bölge tamamlıyor. Yüzey alanında kırık ve eksik bulunan parklarda da, ekipler anında müdahale ederek eksiklikleri anında gideriyor.

Parklarımıza sahip çıkalım

İlçe genelinde ki parkların yenilenerek vatandaşlar için daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşturulduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ailelerimizin buluştuğu, çocuklarımızın oyunlar oynayıp keyifle vakit geçirdiği parklarımızı, çocuklarımızın fiziksel gelişimine uygun, sağlıklı ve güvenli oyun grupları ve ailelerinin dinlenebileceği şekilde yeniliyoruz. Parklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Geleceğimizin ışıkları çocuklarımıza yakışan, modern ve sağlıklı ortamlar yaratmak, onlara en güzel hizmetleri sunmak için, tüm gücümüzle çalışmaya ve ilçemizde yeni park alanları açmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın kendini iyi hissetmesi için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında parklarımız şu anda boş ama bu salgın bitecek ve yeniden parklarımız hayat bulacak” dedi.