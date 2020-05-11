  • BIST 97.845
  • Altın 390,269
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 8 °C
»

Mamak Belediyesi parkları bakıma aldı

Mamak Belediyesi, park ve bahçelerde yürüttüğü bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında ilçe merkezinde bulunan parklarda bank, çöp kovası ve kamelya eksiklerini gideriyor.
Mamak Belediyesi parkları bakıma aldı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların yaşam alanı olan park ve bahçelerin daha düzenli olmasını, koronavirüs tehlikesi ortadan kalkınca vatandaşların daha rahat ortamda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, park ve bahçelerde onarım gerektiren bank, çöp kovası ve kamelyaların yanında oyun gruplarının yenilenmesi için çalışmalarını bölge bölge tamamlıyor. Yüzey alanında kırık ve eksik bulunan parklarda da, ekipler anında müdahale ederek eksiklikleri anında gideriyor.

dsc_0498-001.jpg

Parklarımıza sahip çıkalım

İlçe genelinde ki parkların yenilenerek vatandaşlar için daha sağlıklı ve estetik görünüme kavuşturulduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ailelerimizin buluştuğu, çocuklarımızın oyunlar oynayıp keyifle vakit geçirdiği parklarımızı, çocuklarımızın fiziksel gelişimine uygun, sağlıklı ve güvenli oyun grupları ve ailelerinin dinlenebileceği şekilde yeniliyoruz. Parklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Geleceğimizin ışıkları çocuklarımıza yakışan, modern ve sağlıklı ortamlar yaratmak, onlara en güzel hizmetleri sunmak için, tüm gücümüzle çalışmaya ve ilçemizde yeni park alanları açmaya devam edeceğiz. Vatandaşımızın kendini iyi hissetmesi için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında parklarımız şu anda boş ama bu salgın bitecek ve yeniden parklarımız hayat bulacak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi kuaförleri 11 Mayıs’a hazırlıyor10 Mayıs 2020 Pazar 05:49
  • Mamak’ta duvarlara estetik hamle10 Mayıs 2020 Pazar 04:47
  • Keçiören Belediyesi öğrencilere deneme kitapçığı gönderdi10 Mayıs 2020 Pazar 03:45
  • Kahramankazan’da hayırsever iş kadınından anlamlı bağış10 Mayıs 2020 Pazar 02:40
  • Gölbaşı Belediyesi’nden berber ve kuaförlere dezenfeksiyon işlemi10 Mayıs 2020 Pazar 01:38
  • Halk Ekmek'ten ilk glutensiz büfe10 Mayıs 2020 Pazar 00:36
  • Pursaklar’ın aziz şehitlerinin ailelerine anlamlı aiyaret09 Mayıs 2020 Cumartesi 05:37
  • Mamak EKOKÖY’de ağaçlar çiçek açtı09 Mayıs 2020 Cumartesi 04:35
  • Ayakları felç kalan kediye Sincan Belediyesi sahip çıktı09 Mayıs 2020 Cumartesi 03:39
  • Kızılcahamam’da bir günde 800 kitap toplandı09 Mayıs 2020 Cumartesi 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti