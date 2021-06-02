Mamak Belediyesi, sınav kaygısı semineri düzenledi

Mamak Belediyesi, lise ve üniversite sınavına girecek öğrencilere “Sınav Kaygısı ve Sınav Anı Psikolojisi” semineri düzenledi.

Mamak Belediyesi kütüphanelerinde gerçekleşen seminerlerin bu kez adresi Şehitlik Uyanık Kütüphane oldu. Bu kapsamda Eğitimci-Yazar Abdurrahman Yılmaz, öğrencilere sınava hazırlık, sınav kaygısı, verimli ders çalışma stratejileri, hedef belirleme, motivasyon ve sınav kaygısı ile baş etme yöntemlerini anlattı. Sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, öğrencilerin ve velilerin heyecanını paylaştıklarını kaydederek, “Öğrencilerimizden tek beklentimiz, sınavlarına konsantre olmalarıdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın büyük bir çaba ve azim ile hazırlandıkları bu sınavı başarı ile atlatacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm öğrencilerimize zihin açıklığı ve başarı diliyorum” dedi.

Kaygı ve stresi en aza indirmenin yolları anlatıldı

Seminere sınav kaygısını tanımlayarak başlayan Yılmaz, sınava hazırlık için nasıl bir yöntem seçilmesi gerektiğini, sınav anında heyecanı yenmek için gerekli olan tedbirleri aktardı. Sınav kaygısının, sınavlardan kaynaklanan stresin oluşturduğu karmaşık fizyolojik ve psikolojik durum olduğunu belirten Yılmaz, aşırı kaygı veya kaygısızlığın başarısızlığa yol açacağını da sözlerine ekledi. Yılmaz, sınav stresi ve kaygısı ile başa çıkmanın yolunun ise pratik olarak mümkün olduğunu belirterek, bazı teknikleri anlattı.