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Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştürdü

Mamak Belediyesi, İçişleri Başkanlığı tarafından Koronavirüs sebebi ile ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştürdü. 
Mamak Belediyesi sokağa çıkma yasağını fırsata dönüştürdü

Kamusal hizmetlerin yanı sıra, kısıtlama boyunca vatandaşların mağdur olmaması için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatı ile harekete geçen ekipler, ilçenin dört bir yanında yoğun mesai sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağına Mamak genelinde uyulduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sokağa çıkma yasağı süresince Mamak Belediyesi olarak vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz.Bu zor günler elbet geçecek ve geriye Mamak’ta dayanışmanın  güzel hatıraları kalacak. Dün olduğu gibi bugün, yarın ve daima halkımızın yanındayız” dedi.

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Ekipler seferber oldu

Ekipler, kısıtlama nedeni ile iyice boş kalan sokak ve caddelerdeki çalışmalarını artırdı. Temizlik İşleri ekipleri ilçe genelinde yoğun olarak kullanılan cadde ve sokakları, kaldırımları ve çöp konteynerlerini dezenfektanlı su ile yıkarken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise ot biçme, budama, bakım, onarım ve mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalttan yol açımına, kaldırım, bordür, tretuvardan yol bakım ve onarım çalışmasına alt yapı çalışmalarını 3 gün boyunca sürdürecek.

Yine belediye dezenfektan timleri tarafından 3 gün boyunca vatandaşların yoğun kullandığı kamusal alanların, eczanelerin, karakolların, parkların, durakların ve binaların dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince, sokak hayvanları için ilçe genelinde bulunan mama odak noktalarına kuru mama bırakılarak besleme çalışması yapılmaya devam edilirken,yine belediye ekiplerince  sokağa çıkma kısıtlaması boyunca evlerinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılanıyor. Bunun yanı sıra 65 yaş ve üstü büyükler için Acil Sağlık Ekibi, hamilelere özel ambulans ve yine 65 yaş ve üstü büyüklerin evlerindeki elektrik-su arızalarını çözmek üzere Acil Müdahale Aracı hazır tutuluyor.


 

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