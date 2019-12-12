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Mamak Belediyesi sokak hayvanları için mama dağıttı

Mamak Belediyesi, kış şartlarında doğadaki hayvanları unutmuyor. İlçe genelinde ağır kış şartlarının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirler alırken doğadaki hayvanlara da şefkat eli uzatılıyor. 
Mamak Belediyesi sokak hayvanları için mama dağıttı

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı veterinerlik hizmetleri ekipleri, kışın doğadaki hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemek artıkları, kuru yem ile protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. 

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Şefkat elini tüm canlılara uzatıyoruz

Sosyal belediyecilik kapsamında sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında sokak hayvanları yemek bulmakta oldukça zorlanıyor. Belediye olarak belirlediğimiz noktalarda besleme yaparak, aç kalmalarını engelliyoruz” dedi.

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