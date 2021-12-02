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Mamak Belediyesi Tam Açık Kapı Uygulaması sorunlara çözüm oluyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yerel yönetimde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşmak anlayışıyla hayata geçirilen “Tam Açık Kapı” uygulamasıyla vatandaşları dinlemeye devam ediyor. 
Mamak Belediyesi Tam Açık Kapı Uygulaması sorunlara çözüm oluyor

7’den 70’e gelen vatandaşlarla birebir konuşarak istek ve önerilerini dinleyen Başkan Köse, “Halkımızın hizmetkârı olmak en büyük mutluluğumuz. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Bizim gözümüzden kaçan, göremediğimiz eksikliklerimizi hemşerilerimizden dinliyoruz. Bizimle görüşmek isteyen bütün vatandaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır” dedi.

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Vatandaşa yakın olmak en büyük zenginliğimiz

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği programda, vatandaşların sorunlarına anlık çözümler arandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Büyük bir aile olmanın getirdiği yükümlülükle Mamaklı hemşerilerimizin daima yanındayız. Bütün birimlerimizle istek ve taleplerin çözümü noktasında 7/24 çalışıyoruz, üretiyoruz. Vatandaşa yakın olmak en büyük zenginliğimiz. Tek arzumuz var o da Mamaklıların daha konforlu, kaliteli, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

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