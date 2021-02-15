Mamak Belediyesi, tam kadro sokağa çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Mamak Belediyesi, Büyük Kayaş ve Küçük Kayaş mahallelerinde tam kadro sahaya indi.

Fen İşleri Müdürlüğü’nden, Temizlik İşleri’ne, İmar Müdürlüğü’nden, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 400 kişilik ekiple, iki mahalle hem dip bucak temizlendi ve ilaçlandı hem de mahalleliye çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında evde duran vatandaşlar için Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösteri yaparken, yine mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara da 7 ton patates dağıtıldı. Yol tabelalarının temizliğinden otobüs duraklarına, çöp konteynerlerinin temizliği ve onarımı, ağaç budama, yol bakımı, asfaltlama çalışması ve boyama işlemlerini tamamlayan ekipler, mahalleyi adeta baştan sona sildi süpürdü. Ekiplerin çalışmalarına katılarak mahallede denetimlerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, temizlik hizmetinin belediyenin asli görevi olduğunun altını çizerek, “Güzel Mamak’a toz kondurmuyoruz. İlçemizin tüm mahallelerinde temizlenmedik yer, düzenlenmedik park bırakmayacağız. Temizlemenin birinci şartı kirletmemektir. Hemşehrilerimizden de bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Mamak, hepimizin yaşadığı şehir ve bu şehrin temizliğinden hepimiz sorumluyuz. Bizler bu konuda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak istiyoruz. Lütfen kirletmeyelim, temiz tutalım” dedi.

Mamak’ta hizmet seferberliği

Çalışmaların her hafta farklı mahallelerde gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Köse, “Mamak bizim evimiz, Mamak'ı köşe bucak temizliyoruz. Temizliğin yanında fen işleri ile park ve bahçeler ekiplerimiz de sahada. Basit işleri hızlıca, yoğun çalışma gerektiren işleri ise planlayarak yapıyoruz. Yoğunlaştırılmış temizlik çalışmalarımıza önümüzdeki hafta diğer mahallelerimizde devam edeceğiz. Kıymetli Mamaklılar, her şeyin en iyisini hak ediyor." diye konuştu.