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Mamak Belediyesi tarafından geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek için ilk adım atıldı

Mamak Belediyesi, Şehitlik Bebek Kütüphanesi’nde 3-6 yaş arası çocuklara geleceğin dili olarak adlandırılan robotik kodlama eğitimi verdi. 
Mamak Belediyesi tarafından geleceğin yazılımcılarını yetiştirmek için ilk adım atıldı

Yeni neslin yazılımcılarının yetişme noktasın ilk adım olarak kabul edilen etkinlikte, çocuklar yeni bir şeyler keşfetmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadı.

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Dijital çağa uygun eğitimler veriyoruz

Mamaklı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak onları bilim ve teknoloji ile de buluşturduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Robotik kodlama dijital dünyanın dili ve çocuklarımızın bu dili öğrenerek çağın gerekliliklerine hakim olmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda da bilim ve teknoloji alanındaki eğitimlerimizi gün geçtikçe artırıyoruz” dedi

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