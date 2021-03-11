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Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması

Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi arasında sağlık, spor, sosyal ve kültürel konular kapsamında işbirliği içeren protokol imzalandı.
Mamak Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması

Lokman Hekim Üniversite’nde gerçekleşen protokol töreninde, mutabakat zaptı Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Altuğ tarafından imzalandı. İş birliğinin Mamak’ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Yardımcısı Düğmeci, “Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Lokman Hekim Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz. Umarım hem belediyemiz hem de üniversitemiz şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atar” dedi.

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Yerel dinamiklerle iş birliği ile hem kurumlarımızı hem şehrimizi güçlendirecek 
Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gümüşel de, “ Üniversiteler sadece öğrenci yetiştirmek değil, aynı zamanda bulunduğu beldeye katkı da sağlamalıdır. Bizler de bu protokol ile bunu gerçekleştirmiş olacağız. Böylece bilimsel, eğitim, sosyal, kültürel, sanat, sportif faaliyetler ile ilgili üniversitenin birikiminin öğrencilere ve halkımıza aktarılmasına katkı sağlayacağız” dedi.

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