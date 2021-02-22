Mamak Belediyesi yürekleri ısıtıyor

Mamak Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara kömür dağıtımına başladı.

Dar gelirli ailelere dağıtılacak kömür yardımları, Mamak Belediyesi ekip ve araçları ile ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılıyor. Kömürler her aileye 20’şer çuval olarak dağıtılmaya başlandı.

Kalplerde sıcak iz

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Tüm dünya olarak ve ülke zor bir süreçten geçiyoruz. Mart ayında başlayan pandemi süreciyle birlikte hepimiz Mamak Belediyesi olarak tüm hemşerilerimizi, esnafımızı ve dar gelirli vatandaşlarımızı bu zor süreçte yalnız bırakmamak adına sosyal belediyecilik gereği birçok yardımda bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Malum şehrimiz kış memleketi ve çok soğuk bir süreç geçiyor. Bir sayı belirlemedik. Kriterlere uyan herkes yardımdan faydalanacak. Bizler gerek hükümetimizin desteği ile gerek yerel yönetim olarak bütçemize koyduğumuz gelirlerle birlikte ilçemizde hiç kimseyi soğukta, aç susuz bırakmadan sosyal belediyecilik anlayışımızla başaracağız.

İnsanımızın yanında olduğunu göstermek amacıyla bunun gibi projelerimiz devam edecek. Sosyal Belediyecilik anlayışımızla, ihtiyaç sahibi ailelerimize katkıda bulunmak, onları içinde bulundukları konumdan biraz olsun kurtarmak, huzurlu ve mutlu olmalarını sağlamak için imkanlarımız dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalplerde sıcak bir iz bırakıyoruz. Mamak’ta yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı soğuk kış günlerinde unutmadık” dedi.