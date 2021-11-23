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Mamak Belediyesi’nde hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor

Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesinde hizmet veren Halkla İlişkiler Müdürlüğü Personeli’ne oryantasyon eğitimi verildi. 
Mamak Belediyesi’nde hizmet içi eğitim seminerleri sürüyor

Personeller Mamak Belediyesi’nin kurum kültürü başta olmak üzere belediye mevzuatı, kurum yapısı ile personelin mali ve sosyal hakları konusunda geniş kapsamlı bilgi aktarıldı.

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Köprü görevi görüyorsunuz

Kurum kültürüne yönelik yapılan bilgilendirmede, personele kurumun temsil edilmesi noktasında önemli görevler düştüğünü belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,  “Sizler Mamak Belediyesi’nin halka açılan yüzüsünüz.Bu nedenle kurumumuzu, onun birimlerini ve çalışmalarını yakından takip ederek, hizmetleri vatandaşlara aktarma noktasında köprü görevi görüyorsunuz” dedi.

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