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Mamak Belediyesi'nden 368 Bebeğe Hoş Geldin Hediyesi

Mamak Belediyesi, Eylül ayından bugüne 368 bebeğe ‘hoş geldin’ dedi. 
Mamak Belediyesi'nden 368 Bebeğe Hoş Geldin Hediyesi

Sosyal belediyeciliğe örnek olan birbirinden farklı uygulamalara imza attıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm annelerimize ve babalarımıza bir kez daha, hayata gözlerini açan bebeklerini mutlu, sağlıklı ve güzel günlerde büyütmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.

Bebeklerin ilk ihtiyaçları hazır

Yeni doğan hediye paketlerinin içinde bir bebeğin temel ihtiyaçları olan, bebek taşıma puseti, biberon ve damaklı emzik bulunuyor. Ailelerin maddi yükünü de hafifleten paketlerini Mamak’ta ikamet eden aile bireyleri bebeğin kimliğiyle belediyeden alabiliyor.

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