  • BIST 115.410
  • Altın 391,879
  • Dolar 6,8486
  • Euro 7,7264
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 23 °C
»

Mamak Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Mamak Belediyesi, çölyak hastalarına destek olmak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti. İlçede ikamet eden çölyak hastalarına dağıtılmak üzere glutensiz gıda kolileri hazırlandı.
Mamak Belediyesi’nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Gluten içermeyen ekmek, un, çikolata, makarna, pirinç unu, puding gibi ürünler çölyak hastaları için özel olarak temin edildi. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastaları için Mamak Belediyesi Vefa Destek Grubu, çölyak hastalarının evlerine kadar giderek kolileri teslim etti.

“Sağlık, bizim için her şeyden değerli”

Toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sağlığın her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, “Bir yandan koronavirüsle mücadeleyi sürdürürken, bir yandan da yol çalışmalarımız, park düzenlemelerimiz, hizmet tesisi projelerimizin hayata geçirilmesi ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizde hız kesmiyoruz.

1-(4)-003.jpeg

Özellikle pandemi döneminde çölyak hastalarının glutensiz yiyeceklere ulaşması, normal yiyeceklere ulaşmasından daha zor. Bu zorlu süreçte var gücümüzle her vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mamak’ta ikamet eden çölyak hastalarımızın yaşadığı gıda sıkıntılarını gidermek için glütensiz gıda paketleri hazırlayarak kendilerine teslim ettik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Maske takmalarını ve  sosyal mesafeye dikkat etmelerini rica ediyorum. Hep birlikte bu salgını da yeneceğiz" dedi. 

İlgili haber:

Gluten nedir? Glutensiz besinler nelerdir? Glutensiz yiyecekler neler?

gluten.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyesi kaldırım çalışmalarını tamamlıyor23 Haziran 2020 Salı 14:05
  • Belediye kreşlerinde örnek eğitim23 Haziran 2020 Salı 10:42
  • Pursaklar’a Endemik ve Aromatik Bitki Parkı23 Haziran 2020 Salı 05:09
  • Adalet Bakanı Gül Musiki Muallim Mektepleri’nin Konuğu Oldu23 Haziran 2020 Salı 04:02
  • Keçiören Belediyesi yıldız sporcularını tanıtıyor23 Haziran 2020 Salı 02:58
  • Asbestli boruların değişimi için ihale tarihi belli oldu23 Haziran 2020 Salı 01:57
  • Yenimahalle’de kurban hazırlıkları başladı23 Haziran 2020 Salı 00:59
  • Yenimahalle kalitede devamlılığı sağladı22 Haziran 2020 Pazartesi 10:18
  • Yeni Ulus Meydanı projesine adım adım22 Haziran 2020 Pazartesi 10:13
  • Mamak Belediyesi esnafın yanında22 Haziran 2020 Pazartesi 10:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti