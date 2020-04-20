Mamak Belediyesi’nden emniyet mensuplarına ikram

Sokağa çıkma yasağına rağmen bazı meslek grupları çalışmalarına devam etti. Bunların başında ise güvenlik güçleri geliyor. Polis ve Jandarma yasaklara ilişkin denetimler için kontrol noktaları oluşturdu.

Mamak Belediyesi de, iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince, mesailerine devam eden güvenlik güçlerini unutmadı. Görevli polis ve jandarmalara Mamak Belediyesi ekiplerince çay ve çorba ikram edildi.

Birlikte aşacağız

Zor günlerin dayanışma içinde aşılacağının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Biz en başta bir aileyiz diyerek yola çıktık ve “Mamak Daha Güzel Olacak” dedik. Şu anda salgınla mücadele ettiğimiz, ülke ve dünya olarak zor günlerden geçtiğimiz bir dönem yaşıyoruz. Biz, bu zor günleri de ‘birlikte aşacağız’ diyoruz. Daha çok dayanışma halinde olmamız gerektiğine olan inancımızla sokağa çıkma yasağında da dayanışmayı güçlendiriyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız gibi güvenlik güçlerimiz de her şartta görevleri başında. Onların çalıştığı noktaları daima dezenfekte ettik ve sağlıklarını korumak için gerekeni yaptık, katkı sunmaya devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağında ise görev başındaki güvenlik güçlerimizin içlerini ısıtmak için kontrol noktalarında onlara çay ve çorba ikram ettik. Rabbim bu zor zamanlarda milletimiz için çalışan herkese sağlık sıhhat nasip etsin” dedi.