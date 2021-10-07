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Mamak Belediyesi’nden “Evde Fizik Tedavi Hizmeti”

Mamak Belediyesi, ilçede yaşayan ve hastanelere gidemeyecek durumda olan hastalar için yaptığı hizmetlerine bir yenisini ekledi.
Mamak Belediyesi’nden “Evde Fizik Tedavi Hizmeti”

Dünyada en zor hastalık süreçleri arasında bulunan fizik tedavi hizmeti için kolları sıvayan Mamak Belediyesi hastaneye gidemeyecek hasta vatandaşlara yönelik başlattığı evde fizik tedavi hizmetiyle, hastaları evlerinde sağlıklarına kavuşturuyor.

İyi günde kötü günde vatandaşımızın yanındayız

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından verilen evde fizik tedavi hizmetiyle, fizik tedaviye uygun raporu olan tüm hastalar randevu saatlerine göre belediye bünyesinde bulunan uzman fizyoterapist tarafından evlerinde ziyaret ediliyor. Sonrasında ise hastanın sağlık durumuna göre fizik tedavi yöntemi belirlenip uygulamaya geçiliyor. Tedavi sonrası gerekli bilgilendirmeler yapılarak hasta ve yakınları bilinçlendiriliyor. Her yaş grubundan hastaya verilen bu hizmet sayesinde vatandaşlar hem sağlığına kavuşuyor hem de ailelerin yükü hafifliyor. Belediyenin imkânları dahilinde kapılarının her daim vatandaşlara açık olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, insana doğrudan dokunan hizmetlerin önemli olduğunu belirterek, “Söz verdiğimiz gibi her zaman Mamak’ta vatandaşlarımızın yanında olmaya da devam ediyoruz” dedi. 

Mamaklılar için büyük bir şans

Mamak Abidinpaşa’da ikamet eden ve bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felçli kalan 77 yaşındaki İbrahim Özdemir, “Mamak Belediyesi’nin böyle bir hizmeti olduğunu duyduk. Aradık, durumu anlattık. Sağ olsunlar hemen geldiler, ilgilendiler. Eşim bakımlarımı yaparken çok zorlanıyordu. Şimdi doktorumuz sayesinde sağlık durumum her geçen gün iyiye gidiyor. Allah devletimize zeval vermesin. Başkanımız Murat Köse’ye teşekkürlerimi iletiyorum. Mamaklılar böyle bir hizmetten faydalandığı için çok şanslı” dedi.

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