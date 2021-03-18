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Mamak Belediyesi’nden GES Atağı

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak projeler üretmeye devam eden Mamak Belediyesi, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu çatısına Ankara’nın en büyük güneş enerjisi santralini (GES) kuruyor. 
Mamak Belediyesi’nden GES Atağı

Santrale kurulacak güneş panelleri sayesinde yılda 1.892.160 kilovat enerji üretilebilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın hem sürdürülebilirlik hem çevre hem de ekonomik anlamda kazanç sağlayacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Güzel Mamak’ımızın dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Kuracağımız santral ile hem belediyemizin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de fazladan ürettiğimiz elektrik ile belediyemize ek gelir elde edeceğiz” dedi.

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Yeni GES’ler kurmak en büyük hedefimiz
Yeşil Enerji olarak da adlandırılan güneş enerjisinin çevreci olmasının da önemine vurgu yapan Başkan Köse, “Mamak Belediyesi olarak önümüzdeki yıllar için hedefimiz Mamak kent ölçeği için en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesi olan güneş enerjisinden faydalanma kapasitesini arttırmaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına öncülük etmek ve kurumun elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla GES’lerin kurulumuna dair çalışmalara hız verdik. Çok yakın zamanda yeni kurulacak GES’ler ile üretim kapasitemizi daha da yükselterek şehrimize, ülkemize önemli bir katkı sağlayacağız” diye konuştu.

Belediye kazanç sağlayacak

Günümüzde artan enerji giderleriyle azalan geleneksel enerji kaynakları birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu gerçeklikten yola çıkarak çalışmalarına yön veren Mamak Belediyesi; kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayacak.  Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin projeleri arasında yer alan Güneş Enerji Santrali (GES) için geri sayım başladı. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu çatısına 1.152 kilovatlık güneş enerji santrali kurulması protokolünü imzalayan Mamak Belediyesi kendi enerjisini üretecek. Protokolü imzalayan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Keleş, çevreci ve gelir getirici yatırımın Mamak’a hayırlı olmasını diledi. Mamak Belediyesi bu çalışma ile belediye ekonomisine de 136.755 USD’lik bir kazanç sağlayacak.28.000.000 km araç sürmeye ve 287 hektarlık alana ağaç dikmeye eş değer proje ile, 10 yılda 15.704.640 kg carbon salınımı da engellenecek. Önümüzdeki günlerde çatı tipi güneş enerji santrallerinin kurulumuna başlanacak.

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