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Mamak Belediyesi'nden güvenlik görevlilerine çorba ikramı

Mamak Belediyesi, gece mesaisi yapan polis, jandarma ve güvenlik görevlilerine sıcak çorba dağıtımına başladı. 
Mamak Belediyesi'nden güvenlik görevlilerine çorba ikramı

Çorba ikram aracından ilk çorba dağıtımını ise Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yaptı. Samsun Yolu Polis Uygulama Noktası’nda gece mesaisi yapan polis ve jandarmalara sıcak çorba dağıtan Köse, ardından Üreğil Millet Bahçesi’nin güvenliğini sağlayan görevlilere çorba ikramında bulundu. Köse’nin bir sonraki adresi ise Mamak Polis Merkezi oldu.

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Çorbalar bizden, afiyet olsun

Belediye olarak sosyal hayatta, sporda, sanatta ve diğer alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı projeler ürettiklerini dile getiren Köse, “Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakk’a hizmet demektir. Halkımızla birlikte oluyoruz ve her zaman da olmaya devam edeceğiz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için gece mesaisi yapan arkadaşlarımıza çorba ikramına başladık. Vatandaşımızın doğumundan ölümüne kadar her noktada, her projede bir arada olacağız. Çorbalar bizden, afiyet olsun” dedi.

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