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Mamak Belediyesi’nden HES Kodu Uygulaması

Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen HES Kodu uygulaması Mamak Belediyesi tarafından da uygulanmaya başlandı. 
Mamak Belediyesi’nden HES Kodu Uygulaması

Mamak Belediyesi Hizmet Binası girişinde kod okutma uygulaması hayata geçirildi. HES Kodu alan vatandaşlar bina girişlerindeki görevliler tarafından kontrol edilerek ateş ve maske kontrolünün ardından sonra içeri alınıyor. Kodu olamayan veya olup da riskli görülen kişiler binalara alınmayıp ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.  Aynı şekilde belediye çalışanları da HES Kodu uygulamasından geçirilerek binalara alınıyor. Mamak Belediyesi’nin tüm bina girişlerine uyarı afişleri asılarak, vatandaşlar uygulama hakkında bilgilendiriliyor. Genelge gereği HES kodu olmayan vatandaşlar kamu binalarına giriş yapamayacak. Güvenlik görevlileri HES kodu olmayan vatandaşların telefonlarıyla kodların alınmasına yardımcı oluyor.

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HES KODU NEDİR? NASIL ALINIR?
Hayat Eve Sığar (HES) kodu, ulaşım ya da ziyaret gibi durumlarda, vatandaşın COVİD-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını gösteren bir koddur. HES kodu 3 şekilde alınır:
-Sağlık Bakanlığı’nın mobil HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.
-HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.
-HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

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