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Mamak Belediyesinden kadınlara özel kooperatif

Kutludüğün’deki pazar yeri ve park açılışını yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kadın istihdamına katkıda bulunmak için kooperatif kuracakları açıklayarak, “Kadınların ev ekonomisine katkı vermesi için çalışıyoruz” dedi.
Mamak Belediyesinden kadınlara özel kooperatif

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve gelişinin 8. ayında ilk projesini hizmete açtı. Kutludüğün Mahallesi’ndeki pazar yeri ve çocuk parkının açılışını önceki gün yapan Başkan Köse, seçim öncesi söz verdikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.    

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“DOĞU GİRİŞİNE ÖNEM VERİYORUZ”

“Göreve gelirken 40 ilin giriş kapısı olan güzel Mamak’ımızın doğu girişine özel önem vereceğimizi söyledik” diyen Başkan Köse açılışta yaptığı konuşmada  “Köy statüsünden çıkarılıp mahalle olan yerleşim alanlarımızdan başlayıp projelerimizi hayata geçireceğimizi açıkladık. Seçim dönemimizde Kutludüğün’ümüzde doğal gaz temel atma törenini yaptık. Bugüne kadar da mahallemizin pek çok mekânına doğal gazı ulaştırdık. Daha sonra Kutludüğün ile başlayan projelerimizin hazırlığını yaptık” dedi. 

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KUTLUDÜĞÜN’DE ŞENLİK HAZIRLIĞI

Kutludüğün’de şenlik organizasyonu düzenlemeye hazırlandıklarını da kaydeden Başkan Köse, “Yaz aylarında Kutludüğün yayla şenliklerini yaparak köy hayatının, kırsalın, tarımın ve hayvancılığın önemine dikkat çekerek Ankara’mızın nadide yerleşim yerlerinden olan Kutludüğün’de geleneklerimizi yaşatma ve gelecek nesillere aktarma zorunluluğumuzu, sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu göstermiş olduk. Önümüzdeki yıl Kutludüğün Derneği ile beraber daha kapsamlı şenliğe hazırlanıyoruz” diye konuştu.

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“KADIN KOOPERATİFLERİ KURACAĞIZ”

Mamak’ta kadın istihdamı ve kadın girişimciliği için kooperatif hazırlığı yaptıklarını açıklayan Başkan Köse, “Kadın istihdamı için çalışıyoruz. Bu anlamda kadın kooperatifi kuruluşu yapıyoruz. Kooperatifte kadınların ürettiği özellikle ekmek, erişte, yoğurt, salça ve marmelat gibi benzeri gıda ürünlerini ayrıca el emeği göz nuru olarak üretilen sanat eserlerini satışa sunulması ve pazarlanması ile ilgili ev ekonomisine katkı vermek için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

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BİNİCİLİK VE OKÇULUK TESİSİ KURACAĞIZ

Başkan Köse konuşmasında bir müjde daha vererek, “Mamak’ta bir ilki gerçekleştiriyoruz. Binicilik ve okçuluk tesisinin projesinin hemen hemen tamamladık. Kutludüğün’ümüzün girişinde yapılacak projemiz. İnşallah en kısa zamanda projemizi tamamlayıp temel atma törenini yapacağız” ifadelerini kullandı.  

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA- 

Gazeteilksayfa.com

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