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Mamak Belediyesinden kağıt toplayıcılarına gıda ve hijyen paketi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kağıt ve hurda toplayıcılığının yasaklanmasının ardından Mamak Belediyesi, kağıt toplayıcıları için destek paketi hazırladı.
Mamak Belediyesinden kağıt toplayıcılarına gıda ve hijyen paketi

Destek paketi kapsamında belirlenen ailelere gıda ve hijyen malzemesi dağıtıldı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Virüsün taşınması ve yayılması engelleme noktasında önlemlerimizi almaya devam ediyoruz” dedi.

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Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir

Belediye olarak 'Evde kal Türkiyem' kampanyası çerçevesinde vatandaşlara gerekli her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Köse, “Hemşerilerimizin bu virüsten hem tez zamanda kurtulabilmesi, hem de birbirlerine bulaştırmaması için gerçekten belediye olarak olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Sosyal mesafeyi mutlaka koruyacağız, ellerimizi sıklıkla yıkayacağız ve hijyene büyük önem vereceğiz. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

 
 

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