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Mamak Belediyesi’nden kiralık büfe ve iş yeri

Ankara’da Mamak Belediye Başkanlığı ihale ile 8 adet taşınmazı kiraya veriyor. Sözkonusu taşınmazlar büfe, büfe yeri ve iş yerlerinden oluşuyor. İhale 27.10.2021 tarihinde yapılacak.
Mamak Belediyesi’nden kiralık büfe ve iş yeri

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara’da Mamak Belediye Başkanlığı ihale ile 8 adet taşınmazı kiraya veriyor. 

Sözkonusu taşınmazlar büfe, büfe yeri ve iş yerlerinden oluşuyor.

İhale 27.10.2021 tarihinde yapılacak. 

İhale içeriği “İlçemiz sınırları içerisinde Karaağaç Mahallesi, Zirvekent Mahallesi, Lalahan Mahallesi ve Bahçeleriçi Mahallesinde bulunan büfe ile Kutludüğün Mahallesinde bulunan büfe ve iş yerlerinin kiraya verilmesi işi” olarak ilan edildi. 

Mamak Belediyesi'nden kiralık büfe ve iş yerlerinin listesi için TIKLAYIN

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